Scommesse inizio col botto | oltre 14mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di venerdì 23 agosto 2024)con ilper i campionatipei. Un colpo dacon solamente sei partite pronosticate. Ecco cos’è successocol. Lo scorso weekend sono iniziati tutti i campionatipei, o quasi, e gli scommettitori, ovviamente, si sono sbizzarriti. C’era attesa anche se l’estate è passata trapei e Olimpiadi e anche con le varie partite di qualificazione alle prossime coppe. Però i campionati sono i campionati e lo sappiamo tutti, e qualcuno ha davvero messo in pratica i colpi clamorosi, quelli da capogiro, quelli che cambiano decisamente tutta l’annata sportiva. Lewandowski ha trascinato il Barcellona (Lapresse) – Ilveggente.itE come è successo più di una volta nel corso di questi mesi, andiamo a vedere il sito PlanetWin365 che mette in evidenza un’altra bella, stupenda, vincita.