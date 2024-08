Schianto tremendo con la moto Salvatore muore così | Non c’è stato nulla da fare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un altro tragico episodio si è verificato sulle strade del Casertano, questa volta sulla Domitiana, nel territorio di Cellole. Un uomo di 45 anni,Bianco, residente a Milano, ha perso la vita in un violento incidente stradale. Dinamica dell’incidente L’incidente si è verificato intorno alle 16:30. La vittima, alla guida di unacicletta Harley Davidson, ha impattato contro una Fiat 500 per cause ancora da accertare. L’urto èdevastante, causando gravi ferite alciclista. I soccorsi sono intervenuti tempestivamente.Bianco ètrasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Rocco di Sessa Aurunca in codice rosso, ma nonostante gli sforzi dei medici, è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale a causa delle gravi lesioni riportate.