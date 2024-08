Ruba le chiavi dell’ambulanza e le usa come arma | ubriaco aggredisce autista della Misericordia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 agosto 2024) Grosseto, 23 agosto 2024 – Vanno ad aiutarlo e lui li. È accaduto in piazza dei Lavatoi a Grosseto, dove dei soccorritori volontari del 118 a bordo di un mezzosono intervenuti per assistere un uomo di circa 50 anni,zona,. Sull’ambulanzac’erano solo l’e una soccorritrice. Quando sono arrivati ad aiutare l’uomo, questo anziché farsi assistere ha reagito contro di loro. Il 50enne si è scagliato contro l’ambulanza, prendendo ledi accensione del mezzo. Dopo aver preso lele ha utilizzate a mò di pugnale colpendo con due pugni l’. Il conducente del mezzo è rimasto ferito e sanguinante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri mentre al pronto soccorso dell’ospedale cittadino sono stati curati sia l’che l’aggressore. Indagini in corso.