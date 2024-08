Quanti rinforzi Como un mercato da Champions Gli acquisti vantano 8 titoli europei

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ildelè sempre in movimento e deve essere sempre attivo: questi, probabilmente, sono i messaggi arrivati dall’Indonesia, direttamente dalla famiglia Hartono. Non c’è giorno in cui il, non sia su qualche giocatore o imbastisca una trattativa. Questa mattina svolgeranno le visite mediche Sergi Roberto e Nico Paz, se tutto andrà bene nel pomeriggio saranno a disposizione di Fabregas e firmeranno il contratto. Il primo è un campione affermato, l’altro un giovane destinato a diventarlo. Sergi Roberto era un giocatore emergente, quando Fabregas giocava in prima squadra, nato come centrocampista è stato poi spostato in difesa sulla fascia destra. Con il Barcellona ha giocato 245 partite segnando 12 reti in Liga, mentre inne ha giocate 64 con 3 reti. Nella nazionale Iberica ha 11 presenze con una rete.