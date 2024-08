Quando diventa illegale utilizzare una VPN? Rischi tantissimo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sebbene lasia uno strumento prezioso per proteggere la privacy, un uso improprio può comportare gravilegali. Negli ultimi anni, l’uso delleè cresciuto esponenzialmente,ndo uno strumento comune per chiunque desideri proteggere la propria privacy online. Leoffrono un modo semplice e accessibile per criptare il traffico internet e nascondere l’indirizzo IP, garantendo un livello elevato di sicurezza. A fronte dei grandi benefici, però, è importante ricordare che il loro utilizzo non è privo die, in alcuni contesti, potrebbe sfociare nell’illegalità. L’uso delleè legale in Italia, ma puòrese utilizzato per determinate attività – cityrumors.itSebbene molte persone utilizzino leper scopi legittimi, ci sono situazioni in cui l’uso di queste reti private virtuali può avere conseguenze legali gravi.