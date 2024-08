Pamela Mastropietro | la madre scrive all’assassino della figlia

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 23 agosto 2024) “Roma, 23.08.2024. Oseghale, è l’Amore di miae per miache oggi, giorno del suo 25° compleanno, mi spinge ad impugnare la penna erti. Ti scrivo con il cuore Trafitto ma Pieno di Speranza!”, comincia così la lettera scritta da Alessandra Verni. Ladi, la giovane romana violentata, uccisa e fatta ritrovare a pezzi in una valigia il 30 gennaio 2018, nella provincia di Macerata, nelle Marche, l’ha pubblicata sui social. La donna offre il suo perdono, Innocent Oseghale, condannato in via definitiva, e gli chiede di incontrarsi il carcere e di parlare, di sapere perché lo ha fatto e se è verametne pentito, come le ha scritto in una lettera del 10 maggio 2023. Gli propone di avviare insieme un percorso di giustizia riparativa, in nome dei figli di entrambi. Si seguito il testo integralelettera.