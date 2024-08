Max chiama casa Leclerc ’rimpiange’ Sainz

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un Muro Arancione per fermare la crisi. Max Verstappen viene da quattro sconfitte consecutive. Una enormità per chi è abituato a dominare! Da oggi riparte in, a Zandvoort. Tutto esaurito per l’asso Red Bull, che nell’occasione celebra il suo Gp numero 200. "Ma non ne correrò altrettanti, sono già oltre metà carriera – ha spiegato il campione del mondo –. Sono contento di essere qui in Olanda, guardo con ottimismo a un weekend dove pare possa esserci anche un po’ di pioggia. Penso che sarà la gara inpiù difficile per me, tanti team sono coinvolti per la vittoria finale. Voglio capire meglio la macchina, sono state fatte tante analisi nel corso della sosta, cambieremo alcune cose. Io favorito? Non credo" La frenata.