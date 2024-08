L’ultimo appello | Basta tragedie Dobbiamo fare uno scatto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) "La costernazione della città si traduca in uno sforzo collettivo per la sicurezza". Il sindaco di Monza Paolo Pilotto decide di non stare in silenzio dopo il tragico infortunio sul lavoro che l’altro ieri è costato la vita a un lavoratore di 22 anni, schiacciato in un compattatore dei rifiuti a Monza, quinto infortunio mortale sul lavoro a Monza e Brianza dall’inizio del 2024. Il sindaco, a nome dell’intera Amministrazione comunale, ha scritto una lettera aperta, che è stata anche occasione per sottolineare l’urgenza anche per l’amministrazione pubblica di intervenire contro questo drammatico fenomeno. "Sappiamo che le imprese, con le loro associazioni, e i lavoratori, con le loro associazioni, sono da tempo impegnate a garantire più sicurezza sui luoghi di lavoro - riflette il primo cittadino m-, con esse anche gli Enti locali e la Pubblica amministrazione.