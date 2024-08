Lorenzo Sonego in finale Atp Winston-Salem 2024 | montepremi e nuovo ranking

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) Un superè approdato per la prima volta inquest’anno: dopo aver battuto Goffin in semi, si è guadagnato l’accesso all’atto conclusivo del torneo sul cemento americano, dove se la vedrà sabato alle ore 23 contro uno tra Carreno Busta e Michelsen. Ma quale è ilche il piemontese si è aggiudicato fin qui e quale è il suovisti i punti in palio ottenuti? Scopriamolo assieme.raggiungendo lasi è aggiudicato almeno 55.675 euro die 165 punti Atp. In caso di vittoria del titolo, ovviamente, ecco 250 punti per lui e 97.023 euro nelle sue tasche. Veniamo dunque al suo. Ha già scalato cinque posizioni in settimana ed è ora numero 53 al mondo. Da domenica sarà almeno numero 52 al mondo ma se vincerà il torneo potrà risalire un altro paio di posizioni.