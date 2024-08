La Carovana dei Ghiacciai arriva in Valtellina al capezzale del Fellaria malato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sondrio, 23 agosto 2024 – “È una montagna in sofferenza quella che risaliamo anche in questa edizione dideiin”: è l'allarme lanciato da Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, in occasione della tappa lombarda delladei2024, la campagna nazionale di Legambiente che monitora ialpini, con la partnership scientifica del Comitato glaciologico Italiano. Mercoledì 28 agosto laarriverà in provincia di Sondrio per monitorare il, in Alta Valmalenco. Al centro della, “una condizione di fragilità e di cambiamento dell'ambiente alpino – spiega Meggetto – che monitoriamo a partire dai. Non basta un anno con molta neve per cambiare la situazione, occorre invece pianificare meglio l'uso delle risorse e la conservazione dell'ecosistema montano”.