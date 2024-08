Incidente aereo a Minturno ultraleggero cade in mare

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 23 agosto 2024), 23 agosto 2024 – Nella serata di ieri la squadra territoriale VV.F. di Castelforte è intervenuta aper soccorrere un velivolo caduto in. Sul posto una elica era finito in, per cause in fase di accertamento, soccorso nell’immediato dai bagnanti presenti. Tra loro anche un Vigile del Fuoco fuori servizio che provvedeva prontamente a staccare la batteria del velivolo. Successivamente il personale vf metteva in sicurezza l’area in attesa della rimozione dello stesso. Il pilota apparentemente illeso, unica persona a bordo, veniva visitato sul posto, a scopo precauzionale, dal personale sanitario. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.