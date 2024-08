Illegalità nelle imprese Sanzioni per 90mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 23 agosto 2024) Novantamiladi, ai quali si aggiungono sette aziende fermate e diciassette persone denunciate. È il totale dei provvedimenti comminati dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro nei confronti delle aziende trovate non in regola, cioè diciassette su diciotto controllate. In particolare, un titolare di un’azienda edile operante nel cremasco è stato denunciato e multato per aver impiegato tre lavoratori, su tre controllati, in nero, sprovvisti oltretutto di regolare permesso di soggiorno. Inoltre in azienda sono state rilevate svariate, gravi violazioni in materia di sicurezza (mancanza del Piano Operativo Sicurezza, cadute dall’alto, mancanza del Pimus - attrezzatura che protegge l’operaio -, impianto elettrico non conforme e altro ancora). Il proprietario è stato denunciato e l’attività imprenditoriale fermata.