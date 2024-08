Il pronipote di Papa Francesco gioca in Serie D | In campo mi chiedono la benedizione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 23 agosto 2024) Avere un parente a dir poco speciale. Felipe Bergoglio è un calciatore della nostraD ed è soprattutto ildi. Il giovaneattualmente nello Sporting Club Trestina, squadra che milita nel girone E del campionato diD. Un cognome, il suo, che non passa certo inosservato. Il ragazzo infatti è ildiBergoglio. Intervistato da La Nazione, il calciatore classe 2004, difensore, ha raccontato: “I miei compagni di squadra spesso miunaprima di ogni partita. Capita anche quando si infortunano Sono in Italia da poco più di un anno e ormai ci sono abituato. Sorridiamo insieme ogni volta. Essere un Bergoglio è un onore, per me non è affatto un peso portare questo cognome”.