Il gol di Cristiano Ronaldo non basta nella Saudi Pro League

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 23 agosto 2024) 2024-08-22 22:10:10 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il primo gol distagione 2024-25 dellaPronon èto all’Al Nassr, che spera di vincere il titolo, in quanto è stato costretto a pareggiare 1-1 in casa contro l’Al Raedpartita d’esordio della stagione. Il capitanoha insaccato di testa il cross dell’ex attaccante del Liverpool e del Bayern Monaco Sadio Mané al 33° minuto del match d’apertura all’Al-Awwal Park di Riyadh. L’Al Nassr ha dominato il possesso palla e ha realizzato 28 dei 35 tiri in porta, ma è stato fermato quando il centrocampista marocchino Mohamed Fouzair ha trasformato un rigore quattro minuti dopo l’intervallo. Quello @festa a bordo campo #CoppadelMondoEsports foto.twitter.