Il formaggio e il suo regno Viaggio tra i sapori

(Di venerdì 23 agosto 2024) I formaggi sono il primo sapore dell’autunno che si avvicina. Non mancano quindi gli eventi che li vedono protagonisti. Prima tra tutti, la settima edizione di Caseifici Open Day, il 21 e 22 settembre. I caseifici agricoli e artigianali di tutt’Italia aprono le porte ad appassionati, esperti e curiosi per raccontarsi, presentando se stessi, gli spazi aziendali, i processi produttivi, i frutti del loro lavoro e la loro storia. Filo conduttore, il, da scoprire e assaggiare con invitanti degustazioni. Tra i tanti caseifici, da non perdere la pluripremiata Latteria Perenzin a San Pietro di Feletto, nello splendido scenario delle Colline di Conegliano Valdobbiadene, patrimonio Unesco. La maître fromager Emanuela Perenzin, assieme ai figli Matteo ed Erika, ha organizzato un weekend ricco di eventi.