I cambiamenti climatici minacciano almeno 50 siti Unesco

(Di venerdì 23 agosto 2024) AGI - Cinquantapatrimonio mondiale dell'potrebbero essere spazzati via entro il 2050 a causa del cambiamento climatico. È quanto emerge da uno studio Climate X che si occupa di analisi dati sul rischio climatico. I ricercatori di Climate X hanno utilizzato modelliper prevedere l'impatto che inondazioni, erosione costiera, frane, pericoli causati dal vento, tempeste e cicloni avranno sui monumentidi tutto il mondo. "Le nostre scoperte rappresentano un duro avvertimento per i governi, i conservazionisti e la comunità globale affinché diano priorità alla salvaguardia del nostro pianeta, preservando i nostri monumenti antichi, i nostri beni e le nostre infrastrutture attuali e proteggendo la vita oggi e in futuro", ha affermato Lukky Ahmed, CEO e co-fondatore di Climate X. Attualmente, la lista del patrimonio mondiale dell'comprende 1.