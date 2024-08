Grillo ha firmato un contratto segreto M5s il notaio svela | Nome e simbolo

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 23 agosto 2024) Il M5s è vicino all'ennesima scissione, la rottura tra Giuseppe Conte e Beppenon sembra più sanabile. Il garante reclama la titolarità dele del, ma l'ex premier risponde che non gli appartengono più e che intende rivoluzionare il partito con nuove regole e stravolgendo tutto. La battaglia politica rischia ora di finire in tribunale con la conseguenza di un partito spaccato in due. Sull'argomento relativo alla titolarità diinterviene adesso una fonte autorevole, si tratta non solo di un deputato, ma anche delcoordinatore dell'area legale del M5s, che conosce molto bene quelle carte. "La sentenza del 2012 - spiega Alfonso Colucci a Il Corriere della Sera - che riconosce la titolarità didel Movimento a Beppeè stata superata.