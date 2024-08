Grande Fratello trema Alfonso Signorini La nuova regola del reality che stravolge tutto

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilpotrebbe essere rivoluzionato con un formato inedito, pensato per mantenere alta l’attenzione del pubblico durante l’intera stagione televisiva. Il programma, che tradizionalmente dura sei mesi, è ormai una certezza per Mediaset grazie alle due serate settimanali, al daytime distribuito su diverse reti e al canale dedicato, attivo 24 ore su 24. Tuttavia, convincere i vip a partecipare a uncosì lungo non è affatto semplice, come ben sa il conduttore. Leggi anche: Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi di nuovo insieme dopo il. Bomba tv: ecco dove li vedremo Per superare questa sfida,avrebbe proposto unastrategia agli autori e all’editore: dividere la lunga edizione in due cicli separati.