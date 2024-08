El Ghazi risarcito dal Mainz dopo il licenziamento ingiusto | Donerò 500mila euro per i bambini di Gaza

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 agosto 2024) “aver ricevuto un pagamento notevole da parte del, voglio chiarire che la mia battaglia legale con il club non è mai stata una questione di soldi”. Comincia così il comunicato con cui Anwar Elha reso noto l’avvenuto pagamento delnei suoi confrontiche il club era stato condannato a riconoscere al giocatore il compenso degli ultimi nove mesi, pari a 1.7 milioni di, a causa del. Infatti, il club tedesco, lo scorso novembre, aveva rescisso il contratto con l’attaccante olandese, che sui propri social aveva sostenuto apertamente il popolo palestinese. “Voglio approfittarne per ringraziare ilper due motivi – prosegue El–: Prima di tutto, per la somma considerevole, di cuisaranno usati per finanziare progetti per idi