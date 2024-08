Corso di esercizi etico-spirituali

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) Inizia oggi, fino a domenica, nell’Abbazia di San Benedetto in Valledacqua ad Acquasanta Terme, ildiper imprenditori, dirigenti, lavoratori e lavoratrici, donne e uomini di buona volontà, organizzato dalla Diocesi di Ascoli. L’evento, che consisterà in un ritiro per una nuova o rinnovatatà del lavoro, sarà guidato dal vescovo Gianpiero Palmieri, con la partecipazione diLuigino Bruni, docente ordinario di Economia Politica, nel Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne dell’Università Lumsa di Roma, di madre Noemi Scarpa, badessa del monastero delle benedettine di Sant’Anna di Bastia Umbra e di Gabriele Gabrielli, professore di Organizzazione e gestione delle risorse umane presso l’Università Luiss e presidente della Fondazione Lavoroperlapersona di Offida.