Conte in poche settimane è diventato il capro espiatorio De Laurentiis lo sta cuocendo a fuoco lento

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 23 agosto 2024)inil, Napoli sta apparecchiando la tavola Si sta apparecchiando tutto per trovare il nuovo? È stata sufficiente, agli occhi della tifoseria, una trattativa elaborata con il nuovo allenatore, affinché tutte le responsabilità societarie venissero riflesse sul nuovo tecnico. Deda colpevole assoluto è diventata un’animella cui non può essere imputato nulla, se non eterna gratitudine, per l’arrivo di un “top coach che vuole solo Lukaku.” È verissimoè il tecnico più pagato della storia del Napoli. Ma se a ciò non si aggiungono degli interpreti in grado di implementare sul campo le idee ed i dettami dell’allenatore,sarà solo e soltanto un paravento per evitare che un’altra stagione porti il nome Dedi fianco all’aggettivo fallimentare.