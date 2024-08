Concord è disponibile su PS5 e PC ma i numeri su Steam sono disastrosi

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di venerdì 23 agosto 2024) Sony Interactive Entertainment ha rilasciatosu PlayStation 5 e PC in questa calda giornata del 23 Agosto, pubblicando contestualmente anche il trailer di lancio del nuovo gioco Firewalk Studios. Precisiamo però che il lancio del titolo si sta rivelando a dir poco difficile, visto che il titolo presenta al momento della stesura di questo articolo un picco di 622 giocatori contemporanei sudavvero pessimi per un gioco appena rilasciato ed incentrato esclusivamente sulla componente multiplayer. Facendo un esempio con Suicide Squad: Kill the Justice League, un altro titolo recente e non propriamente di successo, il gioco di Rocksteady Studios è stato in grado di raggiungere il picco di circa 13.000 giocatori in contemporanei nei pressi del D1 sullo store di Valve.