Catanzaro-Juve Stabia | probabili formazioni e dove vederla

(Di venerdì 23 agosto 2024) Gara valida per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Per i calabresi c’è da superare l’ostacolo rappresentato dai neopromossi stabiesi che puntano ad un altro risultato positivo.si giocherà domenica 25 agosto 2024 alle ore 20.30 presso lo stadio Ceravolo.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Momento delicato per i giallorossi che non vince da cinque partite, tra cui le ultime due che hanno significato eliminazione dalla Coppa Italia e il primo stop casalingo in campionato in virtù del pareggio contro il Sassuolo. L’obiettivo di ripetere una stagione da vertice però non cambia. Morale alle stelle per i campani che, dopo essere tornati in cadetteria dopo 4 anni, hanno esordito sbancando il campo del Bari con un netto 1-3.