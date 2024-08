Calciomercato Como show | Sergi Roberto in Italia e colpi da Real e Manchester City!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 23 agosto 2024) Ilè pronto ad ufficializzare il colpo. La squadra di Fabregas è sempre più grandi firme e un altro colpo da novanta sulè ai dettagli. Il calciatore spagnolo è arrivato in. Il classe 1992 è atterrato a Milano per iniziare una nuova avventura della carriera. Il calciatore è pronto a sottoporsi alle visite mediche, poi la firma del contratto e l’ufficialità. L’ex Barcellona non ha bisogno di presentazioni ed è in grado di imporsi nel campionato di Serie A. Gli altri innesti Ilha definito altri due innesti in entrata. E’ fatta per gli arrivi Nico Paz delMadrid e di Maximo Perrone, centrocampista del 2003 del. L'articoloinda! CalcioWeb.