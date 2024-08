‘Avengers Doomsday’ il ritorno di Robert Downey jr nei panni di Doctor Doom

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 23 agosto 2024) E se Iron Man diventasse cattivo? No, non è uno spoiler o un nuovo capitolo che include questo switch inaspettato. Tutto è legato all’annuncio diJr neidinel nuovo film “Avengersdsay”. Il volto simbolo di Iron Man farà parte del nuovo capitolo della saga fantasy ma, questa volta, interpreterà un personaggio negativo, un anti-eroe. Ecco le prime indiscrezioni sul filmJr sarà il Dottor Destino per “Avengerssday” “Avengers:sday” sarà nelle sale solo a partire dal 1 maggio 2026, fra meno di due anni. Ma è la notizia della scelta dell’attore per interpretare “” ad aver stupito. Ildell’attore nell’universo Marvel è stato annunciato durante il Comic-Con di San Diego, dando il benvenuto ai fratelli Russo scelti per la regia della pellicola e anche del capitolo “Avengers: Secret Wars”.