Arretrati nel cedolino NoiPa | a chi spettano e fino a quando

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 agosto 2024) I dipendenti della Pubblica Amministrazione gestiti dairicevono i pagamenti di agosto 2024 tra il 23 e il 28. Anche questo mese possono vedere la voce deglinel. Ma a chisarà possibile usufruire di questo mini “bonus”? Vediamo tutti i dettagli e la guida per consultare i documenti sulla piattaforma del personale pubblico. Cosa sono glinelQuelli che vengono chiamatisusono in realtà i rimborsi del taglio del cuneo fiscale previsto dall’ultima Legge di Bilancio. Si tratta dunque di uno sconto sui contributi previdenziali a carico dei lavoratori. Per evitare conguagli a debito ed errori di calcolo, il rimborso viene erogato nel mese successivo a quello di competenza ed è previstoa dicembre 2024.