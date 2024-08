Aiutateci a trovare una casa per Olga Yuri e le loro bambine

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 agosto 2024) "Per noie lebellissimesono come una famiglia. Per questo abbiamo deciso di ospitarli gratuitamente anostra per oltre un anno, trasferendoci da alcuni familiari. Ora, però, anche a causa di lavori urgenti che devono essere fatti nell’appartamento, abbiamo necessità di fare rientro nella nostra abitazione". A parlare è Enrico Volontieri, residente a Castel Guelfo, che, dalla scorsa estate, assieme alla moglie Nicoletta, è andato a vivere adi alcuni parenti per lasciare la sua a una famiglia di ucraini fuggiti dalla guerra. "sono come dei figli – prosegue Volontieri – e l’ultima cosa che vorremmo fare è lasciarli su una strada. Assieme aci siamo rivolti a Comune e Circondario per verificare se ci fossero appartamenti liberi in grado di accoglierli anche provvisoriamente, ma purtroppo non sembra esserci alcuna possibilità ".