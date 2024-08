Zelensky | partner rispettino accordi

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 22 agosto 2024) "La nostra operazione nella regione di Kursk continua, si stanno compiendo ulteriori passi e stiamo mantenendo il controllo sulle aree designate". Così il presidente ucraino."Ho ricevuto diversi rapporti dal Comandante in capo sulle nostre posizioni nella regione di Donetsk.Capiamo le mosse del nemico e rafforziamo le nostre difese. E' stata effettuata una ispezione sulla fornitura di granate. E' fondamentale che i nostrigli impegni per aiuti e.E' necessario per la nostra difesa", ha concluso.