(Di giovedì 22 agosto 2024) di Jakub Stanislaw Golebiewski Il generale Robertoha scatenato un acceso dibattito con le sue dichiarazioni sull’omosessualità e ildi “normalità”. Secondo, l’omosessualità sarebbe “anormale”, un’affermazione che riflette una visione tradizionalista, ma che si scontra con il buon senso e la comprensione della sessualità umana.si appella in modo semplicistico a unstatico e superficiale di normalità, definendo l’omosessualità come un fenomeno contro natura e quindi anormale. Tuttavia, questa posizione non solo ignora la complessità della condizione umana, ma promuove anche una gerarchia di valori tra diversi orientamenti sessuali, perpetuando una visione limitata e divisiva del mondo.