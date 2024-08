Vandali al monumento Lo choc degli alpini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ha destato sconcerto a Beverino l’attoco aldei cadutial Parco del centro polivalente, dove è stata danneggiata la statua e strappate le bandiera dell’Unione Europea e quella nazionale. "I– commenta – il capogruppodi Beverino Paolo Boracchia – hanno strappato le due bandiere e rotto la penna del cappello della scultura in marmo. Sono tante le famiglie ad avere un forte legame con gli: un brutto gesto, irrispettoso". Sull’accaduto intervengono anche per FdI Denise Gianardi, responsabile provinciale delle politiche in Val di Vara e il consigliere comunale di Beverino Giampaolo Pascotto. "È triste l’attacco a unche rappresenta il ricordo dei tanti giovani militari, che hanno perso la vita per la patria e la pace".