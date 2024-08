Us Open il sorteggio del tabellone | Sinner dalla parte di Alcaraz

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) New York, 22 agosto 2024 – Il primo slam di Jannikdopo la vicenda doping, da cui è uscito innocente, partirà al primo turno contro l’americano McDonald. Sorteggiato poco fa ilmaschile e la testa di serie numero uno è finito nellaalta dove stazionano anchee Medvedev, ma anche mine vaganti come Hurkacz, grande amico di Jannik, e Tsitsipas. Insomma, non un percorso facile verso il titolo ma se si vuole arrivare in fondo bisogna battere i tennisti più forti e a Flushing Meadows in tanti possono fare bene. Nellabassa c’è invece Nole Djokovic, testa di serie numero 2, che dovrà vedersela con Alexander Zverev e Andrey Rublev, ma anche con il temibile mancino Ben Shelton. Nellabassa c’è anche Matteo Berrettini, uno spauracchio per tutti. Esordio difficile, invece, per Lorenzo Musetti.