Us Open 2024 Cahill | Per il torneo ci saremo solo io e Simone Vagnozzi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 22 agosto 2024) “A New York con Jannik ciio e, i suoi tennis coach, e lo supporteremo”. Questo l’annuncio di Darren, allenatore di Jannik Sinner, a pochi giorni dall’inizio degli Us. Sarà undifficile per il numero 1 del mondo, sia per il caso Clostebol, ma soprattutto per l’attesa del possibile ricorso che potrebbe fare l’agenzia mondiale antidoping (Wada), che ha annunciato di voler studiare attentamente il caso. Il termine ultimo per iniziare il ricorso è il 6 settembre, due giorni prima della finale dello Slam americano. In attesa di capire cosa succederà, Giacomo Naldi e Umberto Ferrara sono spariti dai radar. Nell’intervista a Espnha poi ricostruito per filo e per segno la vicenda: “Sapevamo di tutto questo da qualche mese.