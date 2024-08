Strategia di prezzo | come rendere premium il tuo prodotto o servizio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Stai cercando di aumentare ildel tuo, ma non sai da dove cominciare? Questa è una delle domande più cruciali per ogni imprenditore e manager, che dovrebbe essere alla base di ognidi posizionamento. Competere sulpiù basso è unarischiosa che può portare al fallimento. Per sopravvivere e prosperare, è necessario puntare sul valore percepito dal cliente! Per trasformare il tuoin un'offerta “”, giustificando unpiù alto senza perdere clienti, devi compiere una serie di azioni. In primo luogo, devi lavorare sul valore percepito del tuo brand, diventando un punto di riferimento nel tuo settore o collaborando con influencer che possano elevare il tuo. Questo può aumentare significativamente ilche i clienti sono disposti a pagare.