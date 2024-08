Sole e caldo fino al weekend piogge sparse in montagna

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 22 agosto 2024) AGI - Attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione disteso dal basso Atlantico al Mediterraneo centro-occidentale, con la penisola italiana sul suo bordo orientale dove sono possibili infiltrazioni di aria fresca in quota. In questo frangente assisteremo a tempo prevalentemente stabili in Italia con giornateggiate e ad un aumento delle temperature, sebbene potrebbero verificarsi ancora alcuni temporali pomeridiani, soprattutto sulle montagne. Durante l'ultimodi agosto, iltornerà ma senza eccessi, specialmente al Centro-Nord.