Salvini e la conferma della manovra | Su gli stipendi e taglio del cuneo

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) È un Matteoa tutto campo quello che ieri ha trascorso quasi tutta la giornata al Meeting di Rimini., cantieri, codicestrada; ma anche ius scholae e immigrazione. Il vicepremier e leaderLega ha toccato tutti i temi caldi del momento. E proprio riguarda alla legge finanziaria di cui si entrerà concretamente nel merito a settembre, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha indicato la priorità: «Dobbiamo riuscire a mantenere la grande operazione didelle tasse per i lavoratori dipendenti fatta l'anno scorso: per più di 13 milioni di lavoratori con più di 10 miliardi investiti, con aumenti netti in busta paga che superavano anche i 100 euro al mese. E quindi ritrovare, in un momento complicato come questo, i 10 miliardi perre questi aumenti didi tasse per chi ha redditi fino a 35 mila euro.