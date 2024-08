Questo era un paese adesso invece è vuoto Non c’è più niente

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) Rosa Casini ha 78 anni, vive a Roma, ma d’estate cerca il fresco nelle colline picene. Passeggia accompagnata dall’amica Anna, tra le salite del borgo di Colle. Si tratta di una frazione di Arquata colpita dal sisma, ma non considerata ’zona perimetrata’. Si trova nella parte meno colpita, ma che sta comunque subendo conseguenze allucinanti. Passeggiano al sole, su una strada praticamente dissestata. A fianco a loro, un gruppo di signori commenta la situazione otto anni dopo la tragica notte del 24 agosto 2016. Casini, cos’è cambiato in questi 8 anni? "Cos’è cambiato?era un, ora è. Non c’è davvero. E ci dicono che il problema è lo spazio.lo spazio c’è, ce ne è anche molto. Ma comunque la ’rinascita’ noi non l’abbiamo vista. Vuoi un pezzettino di pane e sei senza macchina? Vai a piedi. Non c’è alternativa.