Quello che tu non vedi come finisce | spiegazione finale

Leggi tutta la notizia su latuafonte

(Di giovedì 22 agosto 2024) Ultimo aggiornamento 22 Agosto 2024 7:55 am by Redazioneche tu nonè un film diretto da Thor Freudenthal del 2020, basato sull’omonimo romanzo di Julia Walton. La pellicola ha ricevuto recensioni positive dalla critica quando è stato distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi. La trama vede protagonista Adam, un adolescente a cui viene diagnosticata una malattia mentale. Il ragazzo, che frequenta l’ultimo anno di liceo, sceglie di mantenere segreta la sua malattia. Intanto, si innamora della sua compagna di classe, l’unica che riesce a non farlo sentire diverso dagli altri.