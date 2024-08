Oltre la spiaggia di velluto | Senigallia è gourmet

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024)è sempre più capitale del gusto, un punto di riferimento per curiosi e amanti del buon cibo. Dal 24 al 30 agosto, ladiospiterà una nuova edizione di ’città’ all’interno dei giardini della Rocca Roveresca. La quarta edizione di questa manifestazione, organizzata dal Comune in collaborazione con Tipicità, fa capolino all’interno della Fiera Campionaria, un evento molto significativo nel finale della stagione estiva. "è un punto di riferimento per l’ enogastronomia nazionale e questo aspetto è determinante per incrementare l’appeal della città - dice Angelo Serri, il direttore di Tipicità -. La città è parte di una rete di eccellenze nazionali che danno lustro alla cultura enogastronomica del proprio territorio.