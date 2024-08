L’ultimo treno per una tregua a Gaza ma Netanyahu non vuole fare passi indietro

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 22 agosto 2024) Gli Stati Uniti sembra non vogliano arrendersi. E così, nonostante la visita di pochi giorni fa del segretario di Stato Usa Antony Blinken, ieri anche Joe Biden in persona ha telefonato a Benjamin. Una lunga telefonata con l’obiettivo, da parte della Casa Bianca, di ammorbidire l’atteggiamento di Israele. Una pretesa vana, però, almeno fino a prova contraria. Ne è un esempio la dichiarazione resa ieri dal capo entrante della Direzione dell’intelligence militare, il maggiore generale Shlomi Binder, il quale ha dichiarato candidamente che Israele deve dedicare i suoi sforzi di intelligence alla restituzione degli ostaggi tenuti da Hamas nella Striscia di, preparandosi nel contempo a un’escalation nel nord. “Siamo nel mezzo di una guerra giusta, una guerra dura e lunga, che potrebbe espandersi, e continueremo a impegnarci per raggiungere i suoi obiettivi.