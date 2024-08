L’agosto crudele dei rider che restano a Milano | crollano gli ordini e pure i guadagni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 22 agosto 2024)– Con la città svuotatagliper il food delivery. Per imilanesi questa è la stagione più difficile dell’anno. Con lo zoccolo duro di residenti e dipendenti in vacanza, si possono attendere anche ore in estate perché compaia un avviso sul cellulare dalla app. Così vanno a picco. “Ai nostri sportelli si sono rivolti ciclofattorini che fra giugno e agosto, facendo poche consegne, portano a casa solo 40 euro al giorno lordi, anche se non bisogna generalizzare” puntualizza Andrea Bacchin, funzionario di Nidil Cgil. Per ovviare al calo di servizio c’è chi si ricicla come trasfertista nelle località di mare, interessate invece da un picco di richieste, a causa della presenza dei vacanzieri.