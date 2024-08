Kate più serena che mai | l' uscita a sorpresa e le voci che lasciano ben sperare

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 22 agosto 2024) Un'top secret e buone notizie.Middleton, dopo aver trascorso le ultime settimane lontano dai riflettori, è riapparsa e ha partecipato al Festival Gone Wild, organizzato a Holkham Hall. La principessa del Galles, che negli ultimi mesi è stata costretta a rinunciare ai suoi impegni a causa del tumore (non meglio precisato) che l'ha colpita, è stata pizzicata in compagnia della sua famiglia e quanto filtra da quella giornata ha sfumature cheintuire un miglioramento delle sue condizioni di salute. La futura regina sta trascorrendo un periodo di vacanze insieme al marito William e ai figli George, 11 anni, Charlotte, 9 anni, e Louis, 6 anni, nel Norfolk, nella casa alle isole Scilly al largo della costa della Cornovaglia. È lì che la principessa è apparsa "piùche mai".