Il mancino di Gaetani piace all’allenatore

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’è un nome nuovo per l’attacco biancorosso e corrisponde a quello di Davide, attaccante che fa della rapidità e del suo piedele sue doti migliori. Classe 1995, pugliese di Galatina, è cresciuto nelle giovanili del Lecce prima di approdare al Giulianova, 10 reti nella sua prima stagione in serie D, poi negli anni successivi 7 con il Castrovillari e ancora 7 gol con Cynthialbalonga, sempre in serie D, ma anche 9 gol in D a Sorrento due anni fa, con la squadra di Maiuri che a fine stagione è stata promossa in serie C. Sono 6 i gol realizzati danell’ultima stagione, suddivisa tra la prima parte alla Folgore Caratese, nel girone B di serie D, e poi la seconda parte alla Nocerina, nel girone H. Davidepotrebbe essere l’alternativa pronta all’ex Fermana Samuele Neglia, classe 1991 di proprietà dell’Audace Cerignola, al momento distante dall’Ancona.