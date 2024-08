I giovani tra dating app e social non si guardano più negli occhi Tornate a corteggiarvi! Io mi sono divertito come un pazzo | le estati di Jerry Calà

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) A 41 anni dall’uscita, dal 29 agosto torna al cinema, in versione restaurata in 4K, il film cult “Sapore di mare” dei fratelli Vanzina. Il film si basava su elementi semplici ma comuni a milioni di italiani in vacanzagli ombrelloni, le sdraio, la sabbia e le spiagge affollate. Al centro della pellicola gli amori consumati sotto le stelle e sogni di un gruppo di ragazzi tra i desideri e nostalgia. “Mai avrei immaginato che 41 anni dopo ‘Sapore di mare’ tornasse al cinema. – dice, uno dei protagonisti della pellicola, all’AdnKronos – E secondo me andranno a (ri)vederlo un pò tutti. Lo trovo un film senza tempo. Certo, dagli Anni 60cambiate molte cose. Idi oggi dedicano troppo tempo al telefono e non sipiù! Traapp eil corteggiamento è tutto lì.