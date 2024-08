Dipendente comunale e della biblioteca | addio a Paolo Bagnaroli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 22 agosto 2024) C’era tutta Zocca ieri pomeriggio a dare l’ultimo saluto a(nella foto), scomparso domenica scorsa all’età di 73 anni. Conosciutissimo, amato e stimato da tutti, ha lasciato la moglie Silvia Stefanini Nanni, i figli Enrico e Giulio, cinque nipoti, i fratelli Carlo e Francesco, altri parenti e tantissimi amici. Ora riposa nel camposanto di Villa d’Aiano. Numerosissime le espressioni di cordoglio, dalle quali traspare il forte legameche aveva con i suoi paesani e con quanti lo avevano conosciuto sul lavoro e nel tempo libero, perché "aveva sempre un’attenzione e una parola buona per tutti". Diplomato alle magistrali,scelse di non fare l’insegnante e optò per l’impiego in Comune dove per anni gestìe poi il sociale. All’inizio, per un breve periodo, fu assistente sugli scuolabus e lavorò nella gestione del campeggio di Montequestiolo.