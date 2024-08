Ciclismo Boasson Hagen annuncia il ritiro

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) Roma, 22 agosto 2024 - In undove la soglia del passaggio al professionismo è sempre più bassa, un'intera generazione di 'anziani' sta per essere spazzata via a fine 2024: all'elenco già piuttosto folto si aggiunge Edvald. I dettagli Il norvegese, tramite i propri social, hato l'imminente fine dell'avventura nel professionismo, iniziata nel 2008. "C'è un momento per tutto e dopo 16 anni in gruppo sono orgoglioso di quanto ho ottenuto. Questa in corso sarà la mia ultima stagione, dopodiché non vedo l'ora di trascorrere più tempo con la mia famiglia e di scoprire altre possibilità della vita a parte il. Ringrazio chiunque mi abbia supportato nella mia lunga carriera: da mia moglie ai compagni di squadra, passando per i tifosi e per le tante amicizie nate in bici.