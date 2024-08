Chip di Taiwan a Dresda La scelta della Germania sulla Cina

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di giovedì 22 agosto 2024) Si chiamerà Esmc, che sta per European Semiconductor Manufacturing Company, dove la “E” sostituisce la “T” diSemiconductors Manufacturing Company, perché laha voluto dare al nuovo maxi impianto diun’impronta europea (“forse anche per scaricarsi di dosso il pesopercezione negativa che laha di certi investimenti”, è il commento velenoso di un osservatore diplomatico). ISassonia (o forse meglio dire “Silicon Saxony”) verranno prodotti rispondendo alla sete di semi conduttori dell’Unione europea e tenendo Berlino al centro degli ingranaggi che muovono l’economia dell’Unione. Ma allapotrebbe servire di più in un momento in cui le sfere sicurezza, politica internazionale ed economia sono totalmente interconnesse.