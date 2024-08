Ben Affleck e JLo | il divorzio è ufficiale! La coppia si dice addio per sempre

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di giovedì 22 agosto 2024) Temevamo che potesse accadere, e purtroppo la notizia è arrivata: la favola d’amore tra Jennifer Lopez e Ben, che aveva fatto sognare milioni di fan in tutto il mondo, è giunta al capolinea. Dopo soli 2 anni di matrimonio, i due hanno deciso di prendere strade diverse e hanno ufficialmente divorziato. La decisione finale è arrivata da Jlo: due giorni fa si è presentata davanti alla Corte Superiore della Contea di Los Angeles con le carte delpronte per essere inviate e firmate al suo ormai ex marito Ben. Non è un fulmine a ciel sereno, e noi di ScreenWorld l’avevamo già intuito mesi fa, individuando 4 indizi che suggerivano una forte crisi tra i due. Ma non è tutto: qualche mese fa la bella Jlo ha festeggiato il suo 55° compleanno con un party a tema Bridgerton, ma a spegnere le candeline sulla torta era sola, perchénon si è fatto vedere.