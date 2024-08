Bayesian Mario Giuliacci perde il controllo in diretta | Ma scherziamo? Cosa c' è dietro alla strage | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 22 agosto 2024) "Secondo me, non è stato considerato il fattore umano":lo ha detto in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4 in riferimento al naufragio dello yachtal largo di Palermo. "Un veliero di quel tipo - ha proseguito il meteorologo - possibile che non abbia un radar di bordo che vede il temporale a 50 chilometri di distanza e che permette di prendere le dovute precauzioni. Ma?". Parlando invece dipotrebbe essere accaduto quella notte dal punto di vista meteorologico, il colonnello ha spiegato: "Non c'è dubbio che il surriscaldamento del pianeta sia colpevole dei fenomeni estremi".