Varese ambulanze in coda al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 21 agosto 2024), 21 agosto 2024 –in, in attesa di poter affidare il paziente a medici e infermieri. Un’attesa che in queste settimane si prolunga anche per ore. Succede al (nuovo)didi. A denunciarlo, a raccontare quel che succede, sono gli stessi equipaggi delle varie croci che fanno riferimento al principale ospedale del capoluogo. A raccontarlo è un testimone oculare, Paolo G., che lunedì si è recato alper una persona che aveva necessità di cure e alla quale è stato assegnato un codice giallo. “Quando siamo arrivati ho notato che c’erano quattroin– racconta –. Ho voluto quindi parlare con alcuni soccorritori, e mi hanno confermato che c’è questa situazione molto difficile e complessa aldiormai da diverso tempo”.