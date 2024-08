Sinner positivo a un farmaco Innocente giocherà Us Open

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 21 agosto 2024) Solo 400 punti decurtati in classifica e nessuna squalifica. È la sentenza della ITIA, la Tennis Integrity Agency, per la positività di Jannika un controllo antidoping effettuato durante il torneo di Indian Wells.è risultatoal metabolita del clostebolo in bassissima concentrazione (meno di un miliardesimo di grammo).La leggerezza della sentenza fa comprendere l`insussistenza della colpa di Jannik,a una sostanza contenuta in uno spray acquistabile in qualunque farmacia italiana, utilizzato per trattare una piccola ferita del suo fisioterapista, che lo avrebbe poi massaggiato. In questo modo Jannik sarebbe risultatoper contaminazione trans-dermale. Lo è per la bassissima concentrazione, per l`inesistenza di effetti migliorativi delle prestazioni: fattori che la stessa ITIA ha accertato.